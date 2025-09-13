Exército israelense afirma que mais de 250.000 palestinos deixaram a Cidade de Gaza

As restrições à imprensa em Gaza e as dificuldades de acesso a muitas áreas impedem a AFP de verificar de forma independente os detalhes fornecidos pelos militares ou os relatórios da agência de Defesa Civil do território palestino.

Neste sábado, o Exército israelense lançou panfletos instando os residentes dos distritos do oeste a deixarem a área, enquanto a agência de Defesa Civil de Gaza informava sobre ataques aéreos contínuos.

"O Exército israelense está operando com muita intensidade em sua área e está determinado a desmantelar e derrotar o Hamas", dizia o panfleto.

"Para sua segurança, evacuem imediatamente pela rua Al Rashid em direção ao sul de Wadi Gaza. Vocês estão avisados", adicionou.

Israel enfrenta crescente pressão internacional para encerrar sua ofensiva, mas afirma que está decidido a desmantelar o Hamas no que descreve como um dos últimos redutos do grupo.

Nas últimas semanas, os militares israelenses concentraram seus ataques em edifícios que, segundo eles, foram utilizados por militantes do grupo islamista.