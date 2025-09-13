Explosão em bar em Madri deixa pelo menos 21 feridos

Pelo menos 21 pessoas ficaram feridas em um bar de Madri neste sábado (13), três delas em estado grave, em uma explosão que destruiu o estabelecimento na capital espanhola, informaram os serviços de emergência.

Segundo a imprensa local, a explosão foi causada por um vazamento de gás.

Os bombeiros removeram os escombros do local, situado no bairro madrilenho de Vallecas, indicaram os serviços de emergência de Madri na rede social X.