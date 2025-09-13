Juventus vence Inter em virada espetacular e assume liderança do Italiano

Perdendo por 3 a 2 a dez minutos do fim, a Juventus conseguiu uma virada espetacular e venceu a Inter de Milão por 4 a 3 neste sábado (13), em Turim, assumindo a liderança do Campeonato Italiano.

Graças ao gol do jovem meio-campista Vasilije Adzic (90'+1), de 19 anos, a Juve emendou sua terceira vitória consecutiva e abriu três pontos de vantagem sobre o Napoli, que ainda enfrenta a Fiorentina nesta terceira rodada.

Por sua vez, a Inter ocupa a 11ª posição na tabela e sofre sua segunda derrota seguida, antes de visitar o Ajax na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões.