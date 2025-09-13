Macabra Ilha das Bonecas no México inspira Lady Gaga e Tim Burton

"É nesta parede que começa o vídeo (...) Se verificarem, aqui está, a posição dela [Lady Gaga] fica um pouco estranha, mas foi nesta parede", conta entusiasmado Juan Santana, sobrinho-neto de Julián Santana, o homem que, em 1950, construiu este espaço sombrio, mas fascinante.

A parede faz parte da antiga cabana onde Don Julián descansava após seus dias como agricultor. Ele colecionou as bonecas durante mais de 50 anos, até a sua morte em 2001.

- Bonecas protetoras -

Ao contrário do que se pensa, sua intenção ao reunir as bonecas e pendurá-las nas árvores não era assustar os vivos, mas os mortos. Especificamente, uma jovem mulher que morreu afogada e cujo corpo apareceu flutuando no canal.

Após essa descoberta, o homem afirmava ver o espírito da falecida perseguindo-o. Aterrorizado pelas aparições, Julián não queria mais voltar à ilha, conta à AFP Juan, de 38 anos, que agora administra o local junto com seus irmãos Cristian e Rogelio.

Em meio a tanta tribulação, o homem encontrou uma boneca delicada flutuando na água e a pendurou em uma árvore para secar.