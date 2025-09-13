Mais de 100 mil pessoas participam de protesto em Londres convocado por ativista de extrema direita

Em imagens aéreas transmitidas pela televisão, é possível ver um mar de bandeiras britânicas e inglesas no centro de Londres, para uma marcha que reuniu cerca de 110.000 pessoas, segundo a polícia da capital, que mobilizou mais de 1.000 agentes.

De acordo com a polícia, nove pessoas foram detidas por seu "comportamento inaceitável" em relação às forças de segurança, contra as quais lançaram "garrafas, fogos de artifício e outros projéteis".

Várias personalidades da extrema direita, incluindo Steve Bannon, ex-conselheiro do presidente americano Donald Trump, aderiram ao protesto, informaram os organizadores.

"Não sou racista, apenas constatei a evolução demográfica", disse à AFP Ritchie, um homem de 28 anos que veio de Bristol com três amigos e que classificou como "invasão" a chegada de migrantes sem documentos ao Reino Unido.

Por sua vez, Mary Williams levava uma foto do influenciador conservador americano Charlie Kirk, líder da juventude trumpista, assassinado na quarta-feira nos Estados Unidos. O acontecimento "impactou" tanto a mulher de trinta e poucos anos que ela decidiu se manifestar neste sábado. Tommy Robinson havia falado muito sobre Charlie Kirk em suas redes sociais.

Por outro lado, a organização Stand Up To Racism UK convocou, na mesma hora, uma contra-manifestação, com menor afluência.