Martine Grael se torna pioneira no SailGP de vela

Depois de um acidente grave há três semanas, na Alemanha, os brasileiros tiveram que se apressar para preparar o barco e poderem competir neste fim de semana na etapa de Saint-Tropez.

"Missão cumprida", comemorou na véspera Martine Grael, de 34 anos, líder da equipe, que vive seu primeiro ano no circuito SailGP.

"Estou muito orgulhosa do que conseguimos até o momento. Nosso objetivo é aprender o mais rápido possível para brigar pelas primeiras posições. Ainda não conseguimos, mas a perspectiva é boa", afirmou a velejadora, filha do também bicampeão olímpico Torben Grael.

Campeã olímpica na classe 49erFX nos Jogos do Rio-2016 e em Tóquio-2020), Martine foi contactada para ser a primeira mulher piloto na SailGP, que desde 2019 reúne os melhores velejadores do mundo, como o neozelandês Peter Slingsby e o britânico Dylan Fletcher.

- "Orgulho e responsabilidade" -

"Eu estava muito motivada. As regatas aqui são épicas: é muito intenso, rápido, as situações mudam sem parar. É preciso antecipar sempre o que vai acontecer", conta a brasileira.