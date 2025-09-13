Monaco vence Auxerre antes da estreia na Champions

O Monaco venceu o Auxerre por 2 a 1 neste sábado (13), pela 4ª rodada do Campeonato Francês, e subiu provisoriamente para a terceira posição na tabela.

Esta foi a terceira vitória dá confiança aos monegascos antes da estreia na Liga dos Campeões, na próxima quinta-feira, contra o Brugge.

Por sua vez, o Auxerre (15º) sofre sua terceira derrota consecutiva e fica à beira da zona de rebaixamento.