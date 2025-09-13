Assine UOL
Monaco vence Auxerre antes da estreia na Champions

O Monaco venceu o Auxerre por 2 a 1 neste sábado (13), pela 4ª rodada do Campeonato Francês, e subiu provisoriamente para a terceira posição na tabela.

Esta foi a terceira vitória dá confiança aos monegascos antes da estreia na Liga dos Campeões, na próxima quinta-feira, contra o Brugge.

Por sua vez, o Auxerre (15º) sofre sua terceira derrota consecutiva e fica à beira da zona de rebaixamento.

O jogo foi marcado pelos nove cartões amarelos que o árbitro teve que mostrar, seis deles para o Monaco, e pela expulsão do jogador de Josué Casimir (68'), do Auxerre.

Takumi Minamino (45'+2) e George Ilenikhena (89') balançaram a rede para o time do Principado, enquanto Mohamed Salisu marcou um gol contra para o Auxerre (73').

No outro jogo deste sábado, o Nice (9º) venceu o Nantes (13º) por 1 a 0 em casa, graças a um gol de Jeremie Boga.

No domingo, o líder Paris Saint-Germain recebe o Lens (6º) no Parque dos Príncipes.

-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Olympique de Marselha - Lorient     4 - 0

  

   - Sábado:

   Nice - Nantes                       1 - 0

   Auxerre - Monaco                    1 - 2

   - Domingo:

   (10h00) Lille - Toulouse                   

   (12h15) PSG - Lens                         

           Brest - Paris FC                   

           Strasbourg - Le Havre              

           Metz - Angers                      

   (15h45) Rennes - Lyon                      

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                      9   3   3   0   0   8   3   5

    2. Lyon                     9   3   3   0   0   5   0   5

    3. Monaco                   9   4   3   0   1   8   5   3

    4. Lille                    7   3   2   1   0  11   4   7

    5. Olympique de Marselha    6   4   2   0   2   9   4   5

    6. Lens                     6   3   2   0   1   5   3   2

    7. Strasbourg               6   3   2   0   1   4   3   1

    8. Toulouse                 6   3   2   0   1   6   6   0

    9. Nice                     6   4   2   0   2   5   5   0

   10. Angers                   4   3   1   1   1   2   2   0

   11. Rennes                   4   3   1   1   1   2   5  -3

   12. Le Havre                 3   3   1   0   2   5   6  -1

   13. Nantes                   3   4   1   0   3   1   3  -2

   14. Paris FC                 3   3   1   0   2   5   8  -3

   15. Auxerre                  3   4   1   0   3   3   6  -3

   16. Lorient                  3   4   1   0   3   5  12  -7

   17. Brest                    1   3   0   1   2   4   8  -4

   18. Metz                     0   3   0   0   3   2   7  -5

