Nepal retoma a paz após nomeação de primeira-ministra interina

Karki, ex-presidente da Suprema Corte, tornou-se a primeira mulher a comandar o governo do Nepal, com a promessa de restaurar a ordem e combater a corrupção, principal reivindicação dos manifestantes.

Posteriormente, o presidente ordenou a dissolução do Parlamento e marcou a realização de eleições legislativas para 5 de março de 2026.

A nova premiê, de 73 anos, dedicou sua primeira ação neste sábado a visitar hospitais da capital e encontrar os feridos nos protestos, vítimas da repressão ordenada por seu antecessor, KP Sharma Oli, cujo paradeiro ainda é desconhecido.

Essa violência policial precipitou a queda do governo do então primeiro-ministro, líder do Partido Comunista e representante das elites nepalesas, que estava em seu quarto mandato desde 2015.

Muitos nepaleses celebram a nomeação de Karki como um símbolo de mudança.

"Achamos que a primeira-ministra abordará a luta do Nepal contra a corrupção e avançará na boa governança", disse Suraj Bhattarai, um assistente social de 51 anos.