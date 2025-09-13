Netanyahu afirma que se todos os dirigentes do Hamas fossem eliminados, a guerra em Gaza acabaria

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado (13) que, se os líderes do Hamas fossem eliminados, a guerra em Gaza terminaria, e os acusou de bloquear as tentativas de negociar um cessar-fogo.

"Os chefes terroristas do Hamas que vivem no Catar não se importam com o povo em Gaza. Eles bloquearam todas as tentativas de cessar fogo para prolongar a guerra indefinidamente", declarou o premiê na rede social X.

"Livrar-se deles eliminaria o principal obstáculo para libertar todos os nossos reféns e encerrar a guerra", acrescentou.