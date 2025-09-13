Nova incursão de drone russo no espaço aéreo de um país da Otan, desta vez na Romênia

Os aviões "detectaram um drone no espaço aéreo nacional" e o rastrearam até que ele "desapareceu do radar", acrescentou.

O drone "não sobrevoou áreas povoadas e não representou uma ameaça iminente à segurança da população", especificou o comunicado.

A intrusão do artefato ocorre após a Polônia denunciar na quarta-feira a entrada em seu espaço aéreo de 19 drones, que foram derrubados com a ajuda da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A incursão gerou alerta no flanco oriental da Aliança Atlântica. Neste sábado, tanto a Polônia quanto a Otan mobilizaram helicópteros e aviões de combate devido aos bombardeios com drones russos na Ucrânia, não muito longe da fronteira polonesa.

"Devido à ameaça de bombardeios de veículos aéreos não tripulados nas regiões da Ucrânia limítrofes com a República da Polônia (...), há aviões poloneses e aliados operando em nosso espaço aéreo, e os sistemas terrestres de defesa aérea e de reconhecimento por radar alcançaram seu nível máximo de alerta", escreveu o comando operacional das Forças Armadas polonesas no X.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, citou no X "a ameaça representada pelos drones russos que operam acima da Ucrânia, perto da fronteira polonesa".