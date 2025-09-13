Novo premiê francês revoga supressão de feriados e faz aceno à esquerda

O programa previa cortar 44 bilhões de euros e suprimir dois feriados, o que reacendeu o descontentamento social em um país que teve cinco primeiros-ministros desde 2022, ano em que Macron foi reeleito.

Agora cabe a Lecornu, de 39 anos, conseguir um orçamento para o próximo ano e encontrar estabilidade negociando com as demais forças políticas.

Em uma entrevista à imprensa regional divulgada neste sábado, o novo primeiro-ministro anunciou a retirada de uma das medidas mais controversas de seu antecessor.

"Decidi retirar a supressão de dois feriados", declarou Lecornu, e pediu a retomada do diálogo com os interlocutores sociais para encontrar outras formas de financiar o orçamento de 2026.

Desde o fracassado adiantamento eleitoral de 2024, a França vive uma profunda instabilidade política sem maiorias parlamentares estáveis, em um contexto de elevada dívida pública: cerca de 114% do PIB. O déficit, por sua vez, foi de 5,8% do PIB em 2024.

Lecornu deve lidar, assim como seus antecessores, com uma Assembleia Nacional (câmara baixa) dividida em três grandes blocos: esquerda, centro-direita e extrema direita.