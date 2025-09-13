O assassino de Charlie Kirk, um ex-estudante brilhante e solitário

Tyler era o mais velho de três filhos, um menino "tranquilo, respeitoso, bastante reservado, mas muito, muito inteligente", declarou à AFP esta ex-funcionária aposentada da escola onde ele cursou o ensino fundamental.

"Ele era o estudante ideal, o tipo de pessoa que você gostaria de ter na sua turma", confirma Jaida Funk, sua colega de classe durante quase toda a sua idade escolar, entre seus 5 e 16 anos.

"Sempre pensei que ele se tornaria um empresário ou um CEO algum dia, em vez disso que estou descobrindo sobre ele agora. Definitivamente é inesperado", acrescenta a jovem de 22 anos.

"Ele era tranquilo, mas não estranho, tinha amigos e conversava com diferentes grupos", conta.

Após se formar com honras no ensino médio em 2021, Tyler frequentou brevemente a universidade antes de mudar para um programa de aprendizagem em eletricidade em uma escola técnica perto de sua casa.

- Pais caçadores -

Seus pais, um vendedor de bancadas de granito para cozinha e uma profissional de saúde que trabalha com pessoas com deficiência, são mórmons, como muitos habitantes de Utah, segundo Schwiermann. Porém, já não praticam a fé.