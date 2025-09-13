Polônia e Otan enviam aviões devido a drones russos na zona fronteiriça com Ucrânia

A Polônia e a Otan enviaram helicópteros e aviões de combate neste sábado (13) após bombardeios com drones russos na Ucrânia, não muito longe da fronteira polonesa, anunciaram as autoridades do país.

"Devido à ameaça de bombardeios por veículos aéreos não tripulados [drones] nas regiões da Ucrânia limítrofes com a República da Polônia (...), há aeronaves polonesas e aliadas operando em nosso espaço aéreo, e os sistemas terrestres de defesa aérea e reconhecimento por radar atingiram seu nível máximo de alerta", indicou o Comando Operacional das Forças Armadas polonesas no X.

O vice-ministro da Defesa, Cezary Tomczyk, detalhou que também foram enviados helicópteros.