Real Madrid sofre, mas vence Real Sociedad no Espanhol

A partir daí, o time da casa aproveitou a superioridade numérica em busca do empate até o apito final, mas o Real Madrid conseguiu segurar o resultado para sair com a vitória.

Mbappé continua marcando jogo após jogo neste início de temporada. O francês, que já tem quatro gols marcados (artilheiro do campeonato), aproveitou um erro da defesa adversária para bater com facilidade o goleiro Álex Remiro.

Depois, veio o cartão vermelho para Huijsen, que era o último homem colocou derrubou Oyarzabal em uma oportunidade clara de gol.

O técnico Xabi Alonso fez ajustes táticos na equipe, e Mbappé fez grande jogada, avançou até a linha de fundo passou para Güler, que não teve trabalho para balançar a rede.

Depois do intervalo, a Real Sociedad, que na parte de baixo da tabela, veio com tudo em busca do empate.

O Real Madrid segurou a pressão até que Dani Carvajal tocou com a mão na bola dentro da área e a arbitragem marcou pênalti, que Oyarzabal cobrou com categoria para diminuir.