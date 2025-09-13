Reforços garantem vitórias de Newcastle e Arsenal no Inglês

"Estou aqui há quatro dias, então tudo era novidade para mim. O treinador me deu liberdade, me senti bem em campo", disse o atacante, que foi substituído no segundo tempo sob aplausos da torcida após sofrer cãibras.

Por sua vez, o Chelsea, que poderia pular para a ponta da tabela, tropeçou ao empatar em 2 a 2 com o Brentford, quatro dias antes de enfrentar o Bayern de Munique na Alemanha pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

Os 'Blues' saíram atrás no placar com um gol de Kevin Schade (35'), mas reagiram no segundo tempo e conseguiram a virada através de Cole Palmer (61') e Moisés Caicedo (85').

Quando parecia que o time londrino sairia com a vitória e a liderança provisória, Fábio Carvalho marcou para o Brentford nos acréscimos (90'+3) e decretou o empate.

- Zubimendi brilha em vitória do Arsenal -

Com dois gols de Martín Zubimendi, o Arsenal venceu o Nottingham Forest por 3 a 0 subiu para a ponta da tabela, igualando o Liverpool, que no domingo visita o Burnley.