Romênia afirma que drone violou seu espaço aéreo durante ataques russos contra a Ucrânia

A Romênia afirmou, neste sábado (13), que um drone violou seu espaço aéreo durante um ataque russo contra infraestruturas na vizinha Ucrânia.

No início da semana, a Polônia denunciou a intrusão de drones russos em seu espaço aéreo e pediu a Moscou para evitar novas "provocações".

As autoridades romenas enviaram na noite deste sábado dois caças F-16 para supervisionar a situação após os ataques contra a Ucrânia, segundo um comunicado do Ministério da Defesa.