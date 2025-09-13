Rubio tacha de 'inaceitável' incursão de drones russos na Polônia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, classificou neste sábado (13) como "inaceitável" a incursão de 17 drones russos no espaço aéreo da Polônia ocorrida esta semana.
"A questão é saber se esses drones tinham como objetivo específico ir à Polônia. Se for esse o caso, se as evidências nos levarem a isso, então obviamente seria uma escalada maior", disse Rubio a repórteres em Washington.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na quinta-feira que a suposta incursão de drones russos na vizinha Polônia poderia ter ocorrido por "engano", embora o incidente tenha alarmado a Europa.
O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, rejeitou a sugestão de Trump. "Também gostaríamos que o ataque de drones à Polônia fosse um engano. Mas não foi. E nós sabemos disso", postou na sexta-feira no X.
As autoridades polonesas relataram ter recuperado partes de 17 drones de fabricação russa, que caíram sem causar feridos ou danos significativos no leste do país na quarta-feira.
A Rússia, que rejeitou os pedidos de Trump por um cessar-fogo na Ucrânia, aparentemente disparou os 17 drones que atingiram a Polônia, cuja segurança é garantida pela Otan, uma aliança apoiada pelos Estados Unidos, e cujo presidente visitou a Casa Branca na semana anterior.
As capitais europeias e a União Europeia classificaram o ataque como um teste da determinação da Otan perante a guerra russa em andamento na Ucrânia.
