Sobe para 13 número de mortos por explosão de caminhão de gás no México

Entre os falecidos nas últimas horas está Alicia Matías, de 49 anos, apelidada pela imprensa de "vovó heroína" por ter protegido com seu corpo sua neta de dois anos durante a explosão.

Uma das imagens mais comoventes da tragédia é a desta mulher caminhando em busca de ajuda com a menina nos braços, apesar de ter sofrido queimaduras em 90% de seu corpo. Ela foi auxiliada por um policial local que as levou para um hospital.

"Seu ato de amor deixou uma marca profunda", escreveu neste sábado no X a prefeita da capital, Clara Brugada, ao lamentar sua morte.

De acordo com as investigações do Ministério Público local, é provável que o incidente tenha ocorrido porque o veículo pesado estava transitando em excesso de velocidade, além de ter possivelmente colidido com um objeto que abriu um buraco na cisterna.

