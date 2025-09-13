Técnico do Barcelona critica seleção espanhola pela lesão de Yamal

"Ele está com dores no púbis. Não é nas costas, é no púbis. Passou por exames e não está disponível contra o Valencia e é dúvida contra o Newcastle, disse Flick em entrevista coletiva.

Visivelmente incomodado com a situação, o alemão criticou o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente: "Ele já foi com dores para a seleção. Teve problemas, jogou 79 e 73 minutos", disse.

"Isso não é se preocupar com os jogadores. A seleção espanhola tem os melhores do mundo, mas era preciso se preocupar com os jogadores. Também com os jovens", acrescentou Flick.

O treinador do Barça ressaltou que não teve uma conversa mais aprofundada com De La Fuente antes da data Fifa.

"Trocamos mensagens. Eu não falo espanhol bem, e ele não fala inglês bem. É claro que a comunicação poderia melhorar", admitiu.

"Já estive em uma seleção e sei como esse trabalho é difícil, mas a comunicação deveria ser melhor", reiterou.