Terremoto de magnitude 7,4 atinge a costa da Rússia no Pacífico

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a península de Kamchatka no extremo leste da Rússia neste sábado (13), reportou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O sismo ocorreu a 111 quilômetros a leste da cidade russa de Petropavlovsk-Kamchatskiy, a uma profundidade de 39,5 km, segundo o USGS.

Não havia risco de que o terremoto tivesse provocado um tsunami, de acordo com o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico (PTWC).