Trump condiciona novas sanções contra Moscou ao fim da compra de petróleo russo pela Otan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (13) que está pronto para aplicar novas sanções contra a Rússia, mas com a condição de que os países da Otan parem de comprar petróleo russo.

"Estou pronto para aplicar sanções significativas contra a Rússia quando todos os países da Otan concordarem, e começarem, a fazer o mesmo, e quando PARAREM DE COMPRAR PETRÓLEO DA RÚSSIA", afirmou o mandatário em sua rede Truth Social.

