Venezuela denuncia que EUA reteve barco pesqueiro em águas venezuelanas

A embarcação navegava "a 48 milhas náuticas a nordeste da ilha La Blanquilla", em águas pertencentes à Zona Econômica Exclusiva (ZEE) venezuelana, acrescentou.

"O navio de guerra mobilizou dezoito militares com armas longas que abordaram e ocuparam a pequena e inofensiva embarcação durante oito horas", detalhou a nota, que considerou que o episódio "constitui uma provocação direta através do uso ilegal de exagerados meios militares".

Segundo o governo venezuelano, "aqueles que dão a ordem para realizar essas provocações estão à procura de um incidente que justifique uma escalada bélica no Caribe".

As forças armadas venezuelanas monitoraram e registraram o incidente "minuto a minuto".

As tensões com os Estados Unidos escalaram depois que o presidente Donald Trump anunciou que sua força naval havia atacado uma lancha com 11 pessoas que ele classificou como traficantes de drogas e que, segundo ele, saíram da Venezuela.

Washington, que não reconhece Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, o acusa de liderar uma quadrilha de narcotraficantes chamada "El Cartel de los Soles" e oferece 50 milhões de dólares por sua captura.