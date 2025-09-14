Acidente rodoviário deixa pelo menos 15 mortos no sudeste do México

Pelo menos 15 pessoas morreram no sábado (13) em um acidente que envolveu três veículos em uma rodovia que liga as cidades de Mérida e Campeche, no sudeste do México, informaram as autoridades locais.

O incidente ocorreu quando um caminhão de carga tombou, atingindo um veículo e uma caminhonete que transportava trabalhadores de uma construção, informou a Secretaria de Segurança de Yucatán em suas redes sociais.

"No local foram confirmadas 15 pessoas falecidas" e duas feridas, detalhou o relatório, especificando que entre os mortos estava o motorista do caminhão.