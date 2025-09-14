'Adolescência' e 'O Estúdio' cotadas para ganhar em grande estilo no Emmy

A bem-sucedida minissérie "Adolescência", sobre um jovem homicida, e a sátira do mundo de Hollywood "O Estúdio" estão cotadas para serem as grandes vencedoras do Emmy Awards, que acontece neste domingo (14) em Los Angeles, um prêmio para a televisão equivalente ao Oscar do cinema.

A disputa pelo cobiçado prêmio de melhor série de drama deve ser entre o thriller de ficção científica da Apple TV+ "Ruptura" e a série médica da HBO "The Pitt". Mas, segundo especialistas, este ano a disputa está acirrada demais para se fazer previsões.

A cerimônia de premiação começa às 17h00 locais (21h00 de Brasília).