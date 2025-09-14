Bolsonaro deixa prisão domiciliar para realizar exame médico após ser condenado

O ex-presidente removerá duas lesões cutâneas, uma delas descrita como uma "neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido", segundo um relatório médico. O procedimento é ambulatorial e deve durar poucas horas.

Confinado em sua residência desde agosto e sob vigilância 24 horas por dia por um "risco de fuga", o ex-mandatário (2019-2022) foi condenado nesta semana por liderar um plano fracassado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o derrotou nas eleições de 2022.

"É uma pessoa acusada do que não fez. Isso é um absurdo. É um aparato policial desse tamanho para nada. É vergonhoso", disse à AFP Francisco Costa, um engenheiro de 67 anos que estava na entrada do hospital para apoiar o ex-presidente.

Principal líder da direita e da extrema direita no Brasil, Bolsonaro se declara vítima de "perseguição", e sua defesa anunciou que recorrerá da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive em instâncias internacionais.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considera que Bolsonaro é vítima de uma "caça às bruxas" e, em resposta, impôs tarifas a vários produtos brasileiros.

"Só espero que a Justiça funcione. É difícil, mas com a intervenção de outros países (...) eu ainda tenho esperança que vai dar certo", acrescentou Costa.