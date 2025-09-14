Braço direito de maior narcotraficante do Equador extraditado aos EUA é preso

O lugar-tenente do traficante de drogas conhecido como Fito, o mais poderoso do Equador extraditado pelo presidente Daniel Noboa para os Estados Unidos, foi capturado no sábado (13), informou o governo.

Darío Javier Peñafiel, conhecido como Topo, foi detido na Amazônia equatoriana, onde se presume que coordenava a extração ilegal de minerais, por um bloco especial das forças públicas criado pelo presidente em sua guerra contra o narcotráfico.

O homem era líder do Los Choneros, que disputam com Los Lobos a posição de principal grupo criminoso do Equador, país onde operam várias organizações criminosas que traficam cocaína.