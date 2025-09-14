City bate United em clássico na estreia de Donnarumma; Liverpool mantém liderança

O Manchester City venceu o clássico contra o Manchester United por 3 a 0 neste domingo (14), no Etihad Stadium, em jogo que marcou a estreia do goleiro Gianluigi Donnarumma, horas depois de o Liverpool se manter na liderança do Campeonato Inglês com a vitória por 1 a 0 sobre o Burnley.

Jogando em casa, o time do técnico Pep Guardiola construiu o resultado com um gol de Phil Foden (18') e dois de Erling Haaland (53' e 68'), que balançou a rede pela quinta vez em quatro jogos.

Os 'Citizens', que perderam os dois últimos jogos antes da data Fifa, sobem agora para a oitava posição, antes de enfrentarem o Napoli na primeira rodada da Liga dos Campeões, na próxima quinta-feira, e de visitarem o Arsenal no fim de semana que vem.