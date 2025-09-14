Com primeiro gol de Modric, Milan vence Bologna no Italiano

"Espero que da próxima vez não lembrem da minha idade nunca mais", brincou o croata de 40 anos em entrevista à DAZN. "Foi uma grande jogada, Ale fez um grande passe e foi fácil marcar", acrescentou.

"Acho que lutamos como equipe. Jogo a jogo vamos ganhando mais confiança e tenho certeza de que vamos melhorar ainda mais", concluiu.

- Atalanta goleia Lecce -

Mais cedo, a Atalanta goleou o Lecce por 4 a 1 e vai com moral para a primeira rodada da Liga dos Campeões, contra o Paris Saint-Germain, na próxima quarta-feira.

O time de Bérgamo conseguiu sua primeira vitória no campeonato, depois de dois empates, e subiu para a sétima colocação.

O jovem zagueiro Giorgio Scalvini, de 21 anos, abriu o placar para a 'Dea' de cabeça (37'), antes dos gols do meia-atacante Charles De Ketelaere (51' e 73') e do meio-campista Nicola Zalewski (70').