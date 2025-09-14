Debate sobre o perfil do suposto assassino de Charlie Kirk se itensifica nos EUA

O suposto assassino do ativista de direita Charlie Kirk tinha uma "ideologia esquerdista" e vivia com uma companheira trans, declarou neste domingo (14) o governador do estado americano de Utah, confirmando detalhes que poderiam acirrar o debate político em um país ultrapolarizado.

Tyler Robinson, de 22 anos, foi preso na noite de quinta-feira em Utah, suspeito de ter matado Kirk baleado no dia anterior durante um evento público em um campus universitário.

Quem vivia com Robinson "era sua parceira romântica, um homem em processo de transição para se tornar mulher", afirmou neste domingo o governador Spencer Cox ao canal CNN.