Francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah é campeã do SP Open

A tenista francesa Tiantsoa Rakotomanga é a primeira campeã do SP Open, ao vencer na final deste domingo (14) a indonésia Janice Tjen.

Rakotomanga, de 19 anos, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 26 minutos.

Nascida em Antsirabe (Madagascar), pero criada em Montpellier (França), a jovem tenista conquista assim seu primeiro título no circuito da WTA.