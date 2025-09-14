Jamaicano Oblique Seville é ouro nos 100m rasos do Mundial de atletismo

Sob os olhares atentos de Usain Bolt, o jamaicano Oblique Seville se tornou o novo campeão mundial dos 100 metros rasos, após uma arrancada final para completar a prova em 9 segundos e 77 centésimos, neste domingo (14), em Tóquio.

Seville, de 24 anos, ultrapassou quase sobre a linha de chegada o também jamaicano Kishane Thompson (9.82, prata), enquanto o defensor do título e campeão olímpico, o americano Noah Lyles, teve que se contentar com o bronze (9.89).

Bolt acompanhou a prova da tribuna e não escondeu a alegria quando Seville, com quem tem uma estreita amizade, foi o vencedor.