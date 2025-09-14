Julgamento de Bolsonaro 'não foi caça às bruxas', responde Lula à Trump

Lula, por sua vez, disse estar "orgulhoso do Supremo Tribunal Federal do Brasil por sua decisão histórica", em um texto intitulado "A democracia e a soberania do Brasil não são negociáveis".

O Brasil enfrenta uma crise diplomática com os Estados Unidos devido ao julgamento contra Bolsonaro e seus aliados. Trump puniu o país com tarifas alfandegárias de 50%, uma das mais altas do mundo, sobre boa parte de seus produtos.

Além disso, vários membros do STF são alvo de sanções de Washington por sua atuação no caso contra Bolsonaro.

"Presidente Trump, continuamos abertos a negociar qualquer coisa que possa trazer benefícios mútuos. Mas a democracia e a soberania do Brasil não estão sobre a mesa", escreveu Lula no principal jornal dos Estados Unidos.

- Planos de assassinato -

Bolsonaro, de 70 anos, foi condenado por liderar uma organização destinada a impedir a posse de Lula, que o derrotou nas eleições de 2022.