Mais de 50.000 pessoas protestam na Turquia antes de audiência crucial para principal partido de oposição

Pelo menos 50.000 pessoas participaram, neste domingo (14), em Ancara, de um protesto do principal partido de oposição ao presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, o CHP, antes de uma audiência judicial crucial que poderia destituir a liderança da legenda.

Correspondentes da AFP observaram manifestantes marchando pela praça Tandogan, na capital turca, com bandeiras da Turquia e muitos vestindo camisas com a imagem fundador da República Turca, Mustafa Kemal Atatürk.

Segundo o vice-presidente do Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata), Murat Bakan, pelo menos 50.000 pessoas participaram do ato.