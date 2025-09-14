Maquinista morre em descarrilamento de trem na Rússia

Um trem descarrilou neste domingo (14), na região de Leningrado, no oeste da Rússia, provocando a morte do maquinista, anunciou o governador da região.

"Operações de resgate estão sendo realizadas após o descarrilamento de uma locomotiva perto da estação de Semrino, no distrito de Gatchina, na região de Leningrado", declarou o governador Alexander Drozdenko no Telegram.

"O maquinista morreu. Ele ficou preso na cabine e faleceu na ambulância após ser libertado", acrescentou.