Milhares de palestinos fogem da Cidade de Gaza a pé ou amontoados em caminhonetes

Mas muitos habitantes temem não estar seguros no sul, já que Israel bombardeou várias vezes áreas para onde pedia aos civis para que se dirigissem.

Na longa fila de pessoas que deixam o local, um homem passa em cadeira de rodas com uma criança nos braços e outro caminha com dificuldade usando muletas. Muitas famílias exaustas carregam seus pertences na cabeça ou nos ombros.

A maioria dos habitantes de Gaza já foi deslocada várias vezes desde o início da guerra em 7 de outubro de 2023, desencadeada por um ataque do Hamas contra Israel.

Mohamed Ghazal, de 32 anos, que fugiu do bairro de Shujaiya, na Cidade de Gaza, afirma que os ataques eram incessantes em sua região.

"Vivemos em um estado de pânico e medo extremo. Os bombardeios não cessaram desde o amanhecer, as explosões são intensas e os tiros contínuos", conta à AFP.

O Exército israelense afirmou no sábado que mais de 250.000 moradores já haviam abandonado a cidade. A Defesa Civil de Gaza forneceu o número de 68.000.