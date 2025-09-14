Morre o britânico Ricky Hatton, ex-campeão mundial de boxe, aos 46 anos

O britânico Ricky Hatton, ex-campeão mundial de boxe, foi encontrado morto em sua casa na cidade de Hyde, no noroeste da Inglaterra, informou neste domingo (14) a agência de notícias Press Association.

"A polícia recebeu um chamado para ir até Bowlacre Road, Hyde, Tameside, às 6h45 [horário local, 2h45 de Brasília] hoje [domingo], onde encontraram o corpo de um homem de 46 anos. Por enquanto, não há indícios de circunstâncias suspeitas", declarou um porta-voz da polícia da Grande Manchester.

Conhecido como 'The Hitman', Hatton foi campeão mundial nas categorias super-leve e meio-médio. Seu estilo agressivo o tornou um dos boxeadores britânicos mais populares de sua geração, chegando a enfrentar estrelas mundiais do ringue como o russo Kostya Tszyu, o americano Floyd Mayweather e o filipino Manny Pacquiao.