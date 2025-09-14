Netanyahu afirma que visita de Rubio mostra 'força' da relação entre EUA e Israel

O bombardeio "não vai mudar a natureza de nossa relação com os israelenses, mas teremos que falar sobre isso, sobre qual impacto isso terá", declarou o chefe da diplomacia americana aos jornalistas antes de sua partida.

Segundo o Departamento de Estado, o objetivo da viagem de Rubio é garantir o apoio americano a Israel, antes do próximo reconhecimento de um Estado palestino por parte de vários países na Assembleia Geral da ONU.

Com um kipa judaico, Rubio rezou neste domingo no Muro das Lamentações junto com Netanyahu e o embaixador americano em Israel, Mike Huckabee, observou um correspondente da AFP.

O premiê, que falou do secretário de Estado como um "amigo extraordinário" de Israel, afirmou que sua visita mostra "a força da aliança israelense-americana".

"É tão forte, tão duradoura, como as pedras do Muro das Lamentações que acabamos de tocar", disse o premiê à imprensa.

Na segunda-feira, Rubio terá várias reuniões antes de ir embora na terça-feira.