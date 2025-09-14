Nova primeira-ministra interina do Nepal promete acabar com a corrupção

A nova primeira-ministra interina do Nepal prometeu, neste domingo (14), ouvir as demandas dos manifestantes para acabar com a corrupção, após protestos que deixaram mais de 70 mortos.

No início da semana, o país himalaio de 30 milhões de habitantes foi palco de violentos protestos antigovernamentais, que terminaram com o Parlamento em chamas e a renúncia do primeiro-ministro.

"Devemos agir de acordo com o pensamento da 'Geração Z'", o nome pelo qual é conhecido o movimento de protesto, formado principalmente por jovens, disse a premiê Sushila Karki.