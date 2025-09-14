Operações anti-imigração assustam funcionários e clientes de restaurantes no Texas

Como parte das políticas de deportação em massa de imigrantes sem permanência legal no país, os agentes do ICE ? a Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos ? têm realizado buscas nas ruas, muitas delas registradas e divulgadas nas redes sociais.

O ICE também esteve em um complexo de apartamentos próximo ao restaurante do Oscar.

"Eles ficaram uma semana. E tanto naquela semana quanto na semana seguinte não tivemos vendas. Foi muito ruim, porque as pessoas tinham medo" de sair, acrescentou.

"E uma funcionária que mora lá nos ligou para dizer que não poderia ir trabalhar porque a imigração chegou e levou um de seus primos. Então, sim, isso está nos afetando diretamente", contou.

"Isso afetou de forma geral os restaurantes nos Estados Unidos, pois tenho amigos em várias cidades que possuem restaurantes, converso com eles. No nosso caso, nossas vendas caíram 40%", comentou.

De acordo com a Associação de Restaurantes do Texas, durante o segundo trimestre do ano, 23% dos seus associados perderam funcionários, 21% relataram ter recebido menos pedidos de emprego e 16% afirmaram ter perdido clientes.