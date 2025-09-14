Premiê britânico defende 'diversidade' após enorme manifestação da extrema direita

O primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, defendeu, neste domingo (14), a "diversidade" do Reino Unido, um dia após 150 mil pessoas se manifestarem no centro de Londres, convocadas pela extrema direita para reivindicar "liberdade de expressão".

A marcha foi convocada pelo ativista de 42 anos Tommy Robinson, fundador do antigo grupo Liga de Defesa Inglesa, que já foi condenado várias vezes, especialmente por perturbação da ordem pública.

"Nossa bandeira representa a diversidade do nosso país e nunca cederemos", declarou Starmer neste domingo no X, na sua primeira reação pública após o grande protesto.