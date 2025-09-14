PSG vence Lens antes de estreia na Champions; irmão de Mbappé marca em vitória do Lille

Além disso, Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in e Lucas Beraldo saíram machucados neste jogo contra o Lens. Escalado pela primeira vez desde a Supercopa da Uefa, em agosto, Kvaratskhelia teve que ser substituído ainda no primeiro tempo.

"Precisamos esperar os exames médicos, ainda não tenho detalhes sobre as lesões", disse o técnico do PSG, Luis Enrique. "Infelizmente, 'Kvara' sofreu uma entrada no primeiro tempo e não pôde continuar. Kang-in não parece muito grave, mas Beraldo parece que é algo mais", acrescentou o espanhol.

O final do jogo foi marcado por cânticos ofensivos contra o Olympique de Marselha, grande rival e adversário dos parisienses na próxima rodada.

- Primeiro gol de Ethan Mbappé -

Mais cedo, Ethan Mbappé, irmão mais novo do astro da seleção francesa Kylian Mbappé, marcou seu primeiro gol como profissional nos acréscimos para dar a vitória ao Lille sobre o Toulouse por 2 a 1.

Após deixar o PSG, depois da polêmica saída de seu irmão mais para o Real Madrid, Ethan, de 18 anos, assinou com o Lille em julho de 2024.