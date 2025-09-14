Romênia alerta que intrusão de drone russo representa 'novo desafio' à segurança

A Romênia, país-membro da Otan, condenou neste domingo (14) a intrusão de um drone russo em seu espaço aéreo durante um ataque na Ucrânia e alertou que as ações de Moscou representam um "novo desafio" para a segurança no Mar Negro.

A incursão de sábado à noite na Romênia ocorreu quatro dias depois de a Polônia denunciar a entrada em seu território de 19 aeronaves russas, que foram abatidas com a ajuda da Otan.

A Romênia "condena veementemente as ações irresponsáveis da Federação Russa e ressalta que elas representam um novo desafio para a segurança e a estabilidade regional na região do Mar Negro", declarou o Ministério da Defesa em um comunicado.