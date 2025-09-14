Suposto assassino de Charlie Kirk vivia com parceira trans

O suposto assassino do ativista de direita Charlie Kirk vivia com uma pessoa trans que era sua companheira, declarou neste domingo (14) o governador de Utah, confirmando relatos que provavelmente alimentarão um debate polarizado nos Estados Unidos.

"Sim, posso confirmar", disse o governador Spencer Cox ao canal CNN. "O colega de quarto [de Tyler Robinson] era seu parceiro romântico, um homem em processo de transição para se tornar mulher", declarou.

Robinson, de 22 anos, foi preso na noite de quinta-feira em Utah, suspeito de matar Kirk com um tiro no dia anterior durante um evento público em uma universidade do mesmo estado.