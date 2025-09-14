Trump viaja ao Reino Unido para segunda visita de Estado

A próxima, agora que Trump revolucionou a ordem internacional desde seu retorno ao poder, é crucial para o Reino Unido, que mantém um forte vínculo por sua famosa "relação especial" com Washington.

O herdeiro ao trono, o príncipe William, e a princesa Catherine, iniciarão a visita com um alto nível de glamour, dando as boas-vindas a Trump e sua esposa Melania em Windsor na quarta-feira.

Depois, o rei Charles III e a rainha Camilla vão acompanhar os Trump com uma procissão real de carruagem, uma cerimônia militar e um sobrevoo de jatos de combate durante o dia, culminando com um banquete de Estado à noite. Trump também fará uma visita privada ao túmulo da rainha Elizabeth II, que faleceu em setembro de 2022.

Na quinta-feira, a primeira-dama Melania Trump, que raramente aparece em público, também terá sua própria agenda.

A primeira-dama fará uma visita à Casa das Bonecas da rainha Mary em Windsor com Camilla e participará de um evento educacional com Catherine, que tem retomado suas atividades oficiais de forma progressiva após lutar contra o câncer.

- Vias de fato -

Enquanto isso, entre Trump e Starmer, a política será o tema central. O primeiro-ministro tentará aproveitar o fato de que o Reino Unido foi um dos primeiros países a assinar um acordo comercial com Washington, o que evitou as piores tarifas impostas por Trump.