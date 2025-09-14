Vencedores das principais categorias do Emmy

Lista dos vencedores nas principais categorias da 77ª edição dos Prêmios Emmy, que aconteceu no domingo em Los Angeles. "Adolescência", minissérie da Netflix, dominou a premiação com seis estatuetas, enquanto "The Studio" venceu como melhor série de comédia e "The Pitt" como melhor série de drama.

Melhor série de drama: "The Pitt", HBO|Max

Melhor série de comédia: "The Studio", Apple TV+