'Adolescência' é o grande destaque do Emmy

Seu protagonista, Stephen Graham, que interpreta o pai do adolescente acusado de homicídio, venceu o prêmio de melhor ator em minissérie e também levou as estatuetas de direção e compartilhou a de roteiro.

A minissérie aclamada, que teve 140 milhões de visualizações em seus primeiros três meses e recebeu 13 indicações, também rendeu um Emmy ao estreante Owen Cooper.

"É tão surreal", disse Cooper, que, aos 15 anos, se tornou o ator mais jovem a vencer na categoria de coadjuvante de minissérie.

"Adolescência" foi gravada em quatro episódios, cada um em uma única tomada e apresentando uma perspectiva diferente.

Erin Doherty, que divide a cena com Cooper interpretando uma terapeuta em um dos episódios mais tensos, venceu na categoria de melhor atriz coadjuvante de minissérie.

- Da indústria ao hospital -

A sátira do mundo de Hollywood "The Studio", da Apple TV+, venceu como série de comédia.