Alison dos Santos vai às semifinais dos 400m com barreiras no Mundial de Atletismo

O brasileiro Alison dos Santos se classificou com tranquilidade para as semifinais dos 400 metros com barreiras do Mundial de Atletismo, que ocorre nesta segunda-feira (15) em Tóquio.

O atleta paulista de 25 anos foi o segundo de sua eliminatória, com um tempo de 48 segundos e 48 centésimos, mas apenas porque sua vantagem era tão superior já antes dos 100 metros finais que ele fez o último trecho quase trotando, consciente de que a missão de estar entre os quatro primeiros estava cumprida.

A classificação de Piu marca assim o seu reencontro com o Estádio Nacional, em Tóquio, onde há quatro anos conquistou o bronze olímpico, em uma final apoteótica vencida pelo norueguês Karsten Warholm com um recorde mundial ainda vigente (45.94).