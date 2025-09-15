Após ataque no Catar, líderes árabes e muçulmanos pedem reconsiderar laços com Israel

Entre os países participantes estavam os Emirados Árabes Unidos (EAU), Bahrein, Egito, Jordânia e Marrocos, que reconhecem Israel.

Os líderes dos Emirados, Bahrein e Marrocos, que assinaram os Acordos de Abraão em 2020 reconhecendo Israel, não participaram da reunião e enviaram altos funcionários como emissários.

O texto também pede aos Estados membros que "coordenem esforços para suspender a filiação de Israel na ONU".

Durante a cúpula, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Kuwait e Omã pediram aos Estados Unidos para usar sua influência para conter Israel.

"Também esperamos que nossos parceiros estratégicos nos Estados Unidos usem sua influência sobre Israel para que ponha fim a este comportamento (...). Eles têm influência e poder sobre Israel, e já é hora de usá-los", afirmou Jasem Mohamed Al Budaiwi, secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo, composto por estas seis monarquias do Golfo, em uma coletiva de imprensa durante a cúpula.

O emir do Catar, xeque Tamim bin Hamad Al Thani, acusou Israel durante a reunião de ter tentado boicotar as negociações sobre uma trégua em Gaza, ao bombardear os negociadores do Hamas em seu território.