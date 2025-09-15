Aristocrata e companheiro, condenados a 10 anos de prisão na Inglaterra por morte de filha bebê

A história remonta a janeiro de 2023, quando Marten e Gordon, que tinha cumprido pena de prisão por estupro nos Estados Unidos, fugiram para não entregar Victoria após terem perdido a guarda de seus outros quatro filhos.

A descoberta de placenta no carro abandonado do casal em uma rodovia perto de Manchester (norte da Inglaterra) levou a Polícia a emitir um alerta de busca. O caso chegou às manchetes no Reino Unido porque Marten também era herdeira de uma família historicamente próxima da família real britânica.

Após semanas de fuga, o casal foi detido em 27 de fevereiro de 2023 em Brighton (sul da Inglaterra).

O corpo da pequena Victoria, com apenas alguns dias de vida, foi encontrado em 1º de março em uma sacola de supermercado abandonada em um depósito.

A autópsia não pôde determinar as causas de sua morte, mas o Ministério Público considerou que ela teria morrido de hipotermia ou asfixiada acidentalmente pela mãe ao adormecer em cima dela.

O casal defendeu a hipótese do acidente, afirmando que sua filha não foi vítima de violência. Segundo Marten, Victoria morreu quando ela adormeceu em uma barraca de camping com a menina debaixo de seu casaco.