Atividade industrial e consumo desaceleram na China em meio a dificuldades econômicas

A economia chinesa mostrou mais sinais de desaceleração em agosto, segundo dados importantes divulgados nesta segunda-feira (15), que indicam que a produção industrial e o consumo cresceram ao ritmo mais lento em quase um ano.

A segunda maior economia do mundo enfrenta dificuldades para obter uma reativação completa desde o fim da pandemia de covid-19, com seu antes vibrante setor imobiliário agora mergulhado em uma crise da dívida e exportações que enfrentam dificuldades crescentes.

A tendência contribuiu para uma queda na confiança dos consumidores, que afetou os gastos e colocou em risco o objetivo oficial de crescimento para este ano, estabelecido pelo governo ao redor de 5%.